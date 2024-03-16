Овечкин: «Оши большая часть «Вашингтона». Он воин и лидер»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о своем одноклубнике Ти Джее Оши.

Игра регулярного чемпионата с «Ванкувером» станет для американца 1000-й в НХЛ. Матч пройдет 17 марта. Начало —в 05.00 мск.

«Он большая часть нашей команды как на льду, так и за его пределами. Он воин, он настоящий лидер. Я рад за него», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Оши за 999 матчей в НХЛ набрал 689 (301+388) очков.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин сыграл 62 матча, в которых набрал 49 (18+31) очков.

«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 71 очко в 65 матчах.