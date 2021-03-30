«Питтсбург» перевел Малкина в долгосрочный травмированный резерв
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин переведен в долгосрочный травмированный резерв, сообщается на официальном сайте клуба.
17 марта Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку. Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан заявил, что россиянин должен вернуться до конца регулярки.
В текущем сезоне Малкин провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.
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