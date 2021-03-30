«Питтсбург» перевел Малкина в долгосрочный травмированный резерв

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин переведен в долгосрочный травмированный резерв, сообщается на официальном сайте клуба.

17 марта Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку. Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан заявил, что россиянин должен вернуться до конца регулярки.