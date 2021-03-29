Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс был назван первой звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Молодой защитник сделал 10 голевых передач (лучший показатель на неделе) и набрал 11 (1+10) очков в четырех матчах.

Второй звездой стал нападающий «Каролины» Мартин Нечас. В трех матчах на его счету 7 (4+3) очков.

Третьей звездой был выбран голкипер Юусе Сарос из «Нэшвилла». Финн выиграл все три матчи на недели, отразив 80 из 82 бросков (97,6 процента) при коэффициенте надежности 0,67.