Адам Фокс — первая звезда недели в НХЛ
20:11
Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс был назван первой звездой прошедшей игровой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Молодой защитник сделал 10 голевых передач (лучший показатель на неделе) и набрал 11 (1+10) очков в четырех матчах.
Второй звездой стал нападающий «Каролины» Мартин Нечас. В трех матчах на его счету 7 (4+3) очков.
Третьей звездой был выбран голкипер Юусе Сарос из «Нэшвилла». Финн выиграл все три матчи на недели, отразив 80 из 82 бросков (97,6 процента) при коэффициенте надежности 0,67.
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