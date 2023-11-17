«Питтсбург» дома проиграл «Нью-Джерси». Малкин не набрал очков

«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Дэвилз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 21 минуту 53 секунды, но результативными действиями не отметился.

«Питтсбург» с 16 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 17 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Раст — 8 (Гюнцель), 6:36 — 1:0. Лазар — 3 (мен., Хаула), 13:34 — 1:1. Раст — 9 (Карлссон, Кросби), 23:17 — 2:1. Бастиан — 1 (Хаула, Хэмилтон), 23:55 — 2:2. Братт — 8 (Л. Хьюз, Лазар), 42:35 — 2:3. Хольц — 4 (Мерсер, Палат), 51:24 — 2:4. Тоффоли — 9 (Братт, Л. Хьюз), 51:44 — 2:5.

Вратари: Джерри — Ванечек (40:35 — 40:38).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 24 (9+7+8) — 31 (10+11+10).

Наши: Малкин (21.53/0/0) — -.

17 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18321 зритель.