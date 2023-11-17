Сергачев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Счет стал 2:1.

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил российский защитник Михаил Сергачев. Для него это первый гол в сезоне.