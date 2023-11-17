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Сегодня, 05:28

Сергачев забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Счет стал 2:1.

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил российский защитник Михаил Сергачев. Для него это первый гол в сезоне.

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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Чикаго Блэкхокс
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