«Коламбус» потерпел поражение от «Аризоны». Проворов и Воронков отметились голевыми передачами
«Коламбус» на своем льду проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. Встреча прошла на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.
В первом голе «Блю Джэкетс» поучаствовали российские хоккеисты Иван Проворов и Дмитрий Воронков, отметившиеся голевыми передачами.
«Аризона» с 18 очками идет на 8-й строчке в Западной конференции. «Коламбус» — последний в Восточной конференции (12 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Аризона» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы: Северсон — 2 (Воронков, Проворов), 21:45 — 1:0. Хейтон — 2 (Кессельринг, Дамба), 26:20 — 1:1. Кули — 2 (бол., Дурзи, Келлер), 49:39 — 1:2. Крауз — 7 (Бьюгстад), 50:07 — 1:3. Северсон — 3 (Веренски, Тексье), 58:03 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс (56:27 — 58:03, 58:16) — Ингрэм.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 41 (17+7+17) — 32 (9+15+8).
Наши: Воронков (16.36/4/0), Марченко (19.00/6/+1), Проворов (21.38/1/+1), Чинахов (10.40/1/0) — -.
17 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 15909 зрителей.
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|И
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|П
|О
|1
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|15
|11
|4
|23
|2
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|15
|10
|5
|20
|3
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|15
|8
|7
|18
|4
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|16
|8
|8
|18
|5
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|14
|8
|6
|17
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|17
|13
|4
|27
|2
|Ванкувер
|16
|12
|4
|25
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|5 : 6
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 5
|17.11
|03:00
|
Коламбус – Аризона
|2 : 3
|17.11
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|17.11
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|17.11
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|17.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|17.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|17.11
|22:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|16
|26
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|16
|26
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|16
|26
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|16
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Чарли Линдгрен
Вашингтон
|4
|1.76