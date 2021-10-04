Главный тренер «Филадельфии» ответил на слова голкипера «Вегаса»

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо ответил на резкие слова голкипера «Вегаса» Робина Ленера.

Ранее шведский голкипер заявил, что в клубах НХЛ игрокам дают психоактивные снотворные средства.

«Филадельфия»? Тренер-динозавр относится к людям как к роботам. Увольняйте таких тренеров. Увольняйте Виньо. У меня есть доказательства. Попробуй выкрутиться», — заявил Ленер в социальных сетях.

«Не знаком с этим молодым человеком. Считаю себя опытным тренером. Да, могу вести себя жестко с игроками. Но я забочусь о них. И стараюсь их уважать.

Если говорить о каких-то таблетках, то даже не хочу это обсуждать. Даже не пойму, откуда это взбрело ему в голову. Больше просто не хочется этого касаться», — приводит слова Виньо журналист Билл Мельцер.

60-летний Виньо работает с клубами НХЛ с 1997 года. До «Филадельфии» он тренировал «Монреаль», «Ванкувер» и «Рейнджерс».

Отметим, что Ленер никогда не играл под руководством Виньо.