«Питтсбург» не намерен расставаться с выбором в первом раунде драфта НХЛ

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл рассказал, что клуб не планирует расставаться с выбором в первом раунде.

«Я бы сказал, что это не обсуждается. Разговоры начинают подниматься многими командами, люди хотят увидеть, что там происходит, но команд не так много», — приводит слова Хекстолла The Score.

На данный момент «Питтсбург» занимает восьмое место в Восточной конференции, имея в активе 57 очков.