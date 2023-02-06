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Сегодня, 05:46

«Сан-Хосе» обменял Мегну в «Сиэтл»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Джейкоб Мегна перешел в «Сиэтл», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен на 30-летнего американца «Шаркс» получили пик четвертого раунда-2023.

В текущем сезоне Мегна провел 48 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
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