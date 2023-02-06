«Сан-Хосе» обменял Мегну в «Сиэтл»
Защитник «Сан-Хосе» Джейкоб Мегна перешел в «Сиэтл», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Взамен на 30-летнего американца «Шаркс» получили пик четвертого раунда-2023.
В текущем сезоне Мегна провел 48 матчей, в которых набрал 12 (1+11) очков.
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12.02
|7.02
|03:00
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Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|7.02
|03:00
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Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|7.02
|03:30
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Нью-Джерси – Ванкувер
|- : -
|7.02
|03:30
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Рейнджерс – Калгари
|- : -
|7.02
|04:30
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Даллас – Анахайм
|- : -
|7.02
|05:00
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Аризона – Миннесота
|- : -
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