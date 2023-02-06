Хорват: «Думаю, «Айлендерс» могут выиграть Кубок Стэнли уже сейчас»

Форвард «Айлендерс» Бо Хорват прокомментировал подписание контракта с «островитянами».

27-летний канадец перешел в клуб в конце января в результате обмена с «Ванкувером». 5 февраля нападающий подписал новое соглашение с «Айлендерс» на 8 лет.

«Клуб хорошо известен своей культурой и организацией. Думаю, они могут выиграть Кубок Стэнли уже сейчас. Есть костяк отличных игроков, которые знают, что нужно делать для победы. С нетерпением жду, чтобы стать частью команды на восемь лет. Я приятно взволнован возможностью биться за что-то серьезное на завершающем этапе сезона. Бороться за место в плей-офф мне доводилось нечасто, поэтому хочу воспользоваться этим шансом сполна», — цитирует пресс-служба НХЛ игрока.

В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.