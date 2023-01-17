«Питтсбург» выиграл у «Анахайма» в овертайме, Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу

«Питтсбург» обыграл «Анахайм» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Форвард «Пингвинз» Джейсон Зукер открыл счет с передачи Евгения Малкина в начале первого периода, к концу игрового отрезка Адам Хенрик сравнял счет. Малкин вывел «Питтсбург» вперед в середине второго периода, однако в середине третьего периода «Дакс» забросили две шайбы — отличились Йон Клингберг и Тревор Зеграс.

За 25 секунд до конца основного времени форвард «пингвинов» Брайан Раст сравнял счет и перевел игру в овертайм, через 33 секунды после начала которого Джейк Гюнцель принес хозяевам победу.

«Питтсбург» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 50 очками в 43 матчах, «Анахайм» идет на 15-й строчке Запада с 29 очками в 44 играх, «Дакс» потерпели четвертое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Зукер — 11 (Малкин, Ракелль), 4:16 — 1:0. Хенрик — 14 (бол., Мактавиш, Терри), 17:50 — 1:1. Малкин — 15 (Ракелль, Зукер), 28:46 — 2:1. Клингберг — 6 (бол., Зеграс, Терри), 51:16 — 2:2. Зеграс — 14 (Строум), 55:40 — 2:3. Раст — 10 (Гюнцель, Ракелль), 59:35 — 3:3. Гюнцель — 18 (Кросби), 60:33 — 4:3.

Вратари: Десмит (58:09 — 58:26, 58:44 — 59:35) — Гибсон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (12+17+15+1) — 29 (15+9+4+1).

Наши: Малкин (20.06/5/+2) — Куликов (20.53/0/0).

17 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.