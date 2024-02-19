«Питсбург» вывел из обращения игровой номер Яромира Ягра

«Питтсбург» перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» провел церемонию выведения из обращения 68-го номера, под которым за «Пингвинз» выступал нападающий Яромир Ягр.

Также под своды стадиона PPG Paints Arena подняли игровой свитер Ягра.

Ягр выступал за «Питтсбург» с 1990 по 2001 год. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли.

52-летний чех продолжает карьеру — он выступает на родине за «Кладно».