Кочетков и Свечников признаны звездами матча против «Флориды»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан первой звездой матча с «Флоридой» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Голкипер отразил все 44 броска по воротам.

Второй звездой встречи стал Себастьян Ахо, который забросил шайбу в ворота «Пэнтерз».

Третьей звездой игры признан Андрей Свечников — автор результативной передачи.