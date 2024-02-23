«Оттава» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Старз» потерпели четвертое поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» с 76 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 15-й строчке в Восточной конференции — 51 очко.