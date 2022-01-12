Первый тренер Кучерова отреагировал на хет-трик нападающего в матче с «Баффало»

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, прокомментировал игру своего воспитанника в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (6:1).

«Матч посмотреть не удалось, но с утра видел обзор, — приводит слова Курдина «Чемпионат». — Если сравнивать встречу с тем же «Бостоном», то сегодня, наверное, в соперниках оказалось немножко другая команда. С «Бостоном» была более жесткая и вязкая игра. То, что у Кучерова пошло — отлично! В первых двух матчах были моменты, но не получалось забить. В хоккее и спорте все же нужно везение. Я рад за Никиту. Вернулся, начал радовать прежде всего себя, нас, да и всех болельщиков».

Тренер также прокомментировал каждую из заброшенных шайб нападающего.

«В первом случае голкипер должен был ловить. В моменте со второй шайбой хорошо подстроился под шайбу после передачи Перри. Наверное, самая красивая — третья шайба. Видно, что она более нацеленная», — сказал он.

В прошедшей встрече Кучеров отметился хет-триком.