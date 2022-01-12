Губерниев: «Девиз «С детства за Малкина» для меня актуален как никогда»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением от игры нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

Российский форвард сделал дубль и отдал результативную передачу.

«Евгений хоккеист умный, тонкий, блестящий. Он огромный молодец и выдающийся хоккеист, поэтому совсем не удивлен, что он вышел, забил и отдал. А что он звезда НХЛ, это понятно, не только отдельного дня. За ним слежу и желаю всяческого здоровья. Мы с ним в хороших отношениях, давно дружу с его супругой. Для меня девиз «С детства за Малкина» актуален как никогда. Поздравляю Женю с тем, что он вышел» — сказал Губерниев «СЭ».

35-летний Малкин провел первый матч в сезоне-2021/22, до этого он восстанавливался после операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.