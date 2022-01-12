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Сегодня, 11:50

Губерниев: «Девиз «С детства за Малкина» для меня актуален как никогда»

Георгий Скобликов
Евгений Малкин.
Фото Getty Images

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением от игры нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

Российский форвард сделал дубль и отдал результативную передачу.

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«Евгений хоккеист умный, тонкий, блестящий. Он огромный молодец и выдающийся хоккеист, поэтому совсем не удивлен, что он вышел, забил и отдал. А что он звезда НХЛ, это понятно, не только отдельного дня. За ним слежу и желаю всяческого здоровья. Мы с ним в хороших отношениях, давно дружу с его супругой. Для меня девиз «С детства за Малкина» актуален как никогда. Поздравляю Женю с тем, что он вышел» — сказал Губерниев «СЭ».

35-летний Малкин провел первый матч в сезоне-2021/22, до этого он восстанавливался после операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Губерниев
Евгений Малкин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 34 23 11 49
4 Бостон 32 19 13 40
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 34 7 27 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 33 16 17 37
6 Даллас 32 17 15 36
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 33 7 26 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 34 10 24 24
Результаты / календарь
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12.01 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 1 : 6
12.01 03:00
Коламбус – Чикаго
 2 : 4
12.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 5 : 2
12.01 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 5 : 4 ОТ
12.01 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
12.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 1 : 4
12.01 06:00
Вегас – Торонто
 3 : 4 Б
12.01 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 3 : 2 ОТ
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Чикаго

 36 23
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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