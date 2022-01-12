Главный тренер «Питтсбурга» прокомментировал дубль Малкина «Анахайму» в первом матче после травмы

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал возвращение российского нападающего Евгения Малкина в строй, а также дубль форварда «Анахайму» (4:1) в первом матче после травмы.

«Мы надеялись, что он окажет немедленное влияние на игру. То, что он забросил две шайбы, — так, как он сегодня это сделал, и отдал пустые ворота на один из голов Картера, оказало большое влияние на игру», — приводит слова Салливана журналист Майкл ДеФабо на своей странице в Twitter.

35-летний форвард провел первый матч в сезоне-2021/22, до этого он восстанавливался после операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.