Павелски набрал тысячное очко в НХЛ

Форвард «Далласа» Джо Павелски отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

38-летний американец забросил шайбу на 24-й минуте. Таким образом, Павелски набрал 1000 (448+552) очков в лиге. Для этого ему понадобилось 1248 матчей.

В текущем сезоне Павелски провел 80 матчей, в которых набрал 76 (27+49) очков.