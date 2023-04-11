Панарин в матче с «Баффало» оформил дубль за 10 минут

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

31-летний россиянин забросил шайбу с передачи Владимира Тарасенко на 32-й минуте и сделал счет 2:1. Он же забил первый гол команды, реализовав большинство на 22-й минуте.

На данный момент на счету Панарина 91 (28+63) очко в 81 матче сезона.