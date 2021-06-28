Форвард «Бостона» Пастрняк сообщил о смерти сына: «Мы переживаем душераздирающее время»
10:58
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк в своем Instagram рассказал о трагедии, случившейся в его семье. Чешский хоккеист сообщил, что его сын умер спустя четыре дня после рождения.
«Вигго Рол Пастрняк. 17 июня 2021 — 23 июня 2021. У нас есть ангел, который наблюдает за нами, мы зовем его сын. Мы всегда будем любить тебя.
Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь, так как переживаем душераздирающее время», — написал Пастрняк.
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