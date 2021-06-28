Форвард «Тампы» Пойнт высоко оценил игру Кэри Прайса

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт высоко оценил игру голкипера «Монреаля» Кэри Прайса.

«Их уверенность в Прайсе наверняка столь же высока, как наша — в Василевском. Оба — вратари высшего мирового класса. В Кэри поражает то, насколько он всегда спокоен в воротах, какими бы сложными ни были сэйвы, которые ему приходится делать. Пробить его будет очень непросто. Не сомневаюсь, что игра вратарей будет огромной частью этого финала, как и на протяжении всех предыдущих раундов», — цитирует Прайса русскоязычный сайт НХЛ.

Финальная серия Кубка Стэнли стартует в ночь на 29 июня по московскому времени.