Панарин забросил «Нью-Джерси» в контрольном матче. Видео
04:57
«Рейнджерс» увеличили преимущество в контрольном матче НХЛ против «Нью-Джерси». Счет стал 6:2.
В середине второго периода голом отметился российский напададющий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала второй в это межсезонье.
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