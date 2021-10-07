Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин забросил «Нью-Джерси» в контрольном матче. Видео

04:57
Теги:

«Рейнджерс» увеличили преимущество в контрольном матче НХЛ против «Нью-Джерси». Счет стал 6:2.

В середине второго периода голом отметился российский напададющий Артемий Панарин. Для него эта шайба стала второй в это межсезонье.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0