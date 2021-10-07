«Вегас» отправил россиянина Мироманова в АХЛ
04:21
«Вегас» объявил о переводе российского защитника Даниила Мироманова в фарм-клуб «Хендерсон Силвер Найтс», выступающий в АХЛ. 24-летний россиянин в этом году подписал контракт с американским клубом.
В контрольной игре с «Лос-Анджелесом» Мироманов отметился двумя заброшенными шайбами.
Также в АХЛ были отправлены 22-летние нападающие Йонас Рендбьерг и Джейк Лещишин.
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