«Вегас» отправил россиянина Мироманова в АХЛ

«Вегас» объявил о переводе российского защитника Даниила Мироманова в фарм-клуб «Хендерсон Силвер Найтс», выступающий в АХЛ. 24-летний россиянин в этом году подписал контракт с американским клубом.

В контрольной игре с «Лос-Анджелесом» Мироманов отметился двумя заброшенными шайбами.

Также в АХЛ были отправлены 22-летние нападающие Йонас Рендбьерг и Джейк Лещишин.