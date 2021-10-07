2 очка Кузнецова и 2 передачи Овечкина помогли «Вашингтону» переиграть «Бостон»

«Вашингтон» выиграл у «Бостона» (4:3 ОТ) в контрольном матче НХЛ.

В составе «Кэпиталз» голом и голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Также два ассиста на счету Александра Овечкина.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.