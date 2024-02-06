Панарин забросил 31-ю шайбу в сезоне НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» — 1:1.

32-летний россиянин забросил в середине третьего периода.

Гол в ворота «Колорадо» стал для Панарина 31-м в сезоне-2023/24. Всего у форварда 67 (31+36) очков в 50 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.