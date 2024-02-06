Нападающий «Колорадо» Маккиннон установил клубный рекорд результативности

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

Форвард отличился в конце первого периода.

Маккиннон набрал 85-е очко в сезоне-2023/24, у него 32 гола и 53 результативные передачи в 50 матчах.

28-летний канадец установил рекорд результативности «Колорадо», став первым хоккеистом в истории клуба, набравшим 85 очков за первые 50 матчей сезона. Предыдущий рекорд принадлежал Петеру Штястны, набравшему 84 (30+54) очка в первых 50 матчах сезона-1981/82.