«Рейнджерс» победили «Колорадо», Панарин забросил одну шайбу

«Рейнджерс» дома обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Форвард гостей Нэйтан Маккиннон открыл счет в конце первого периода. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил в середине третьего периода, благодаря его голу игра перешла в овертайм.

Победную шайбу забросил форвард хозяев Алексис Лафренье.

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 бросков.

Команда из Нью-Йорка занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 50 матчах.

«Колорадо» идет на второй строчке «Запада» с 68 очками в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 32 (Макар, Мэнсон), 18:12 — 0:1. Панарин — 31 (Миллер, Шнайдер), 51:17 — 1:1. Лафренье — 13 (Зибанежад, Куик), 61:53 — 2:1.

Вратари: Куик — Георгиев.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (11+6+11+1) — 33 (14+10+7+2).

Наши: Панарин (19.47/2/+1) — -.

6 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.