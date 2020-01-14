Панарин вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Айлендерс» — 6:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Артемий Панарин, набравший 5 (2+3) очков. Он вышел на третье место в бомбардирской гонке, набрав 67 (26+41) баллов.

Лидер — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в его активе 71 (25+46) очко. На второй позиции с 70 (25+45) баллами его партнер по команде Леон Драйзайтль.