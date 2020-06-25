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«У меня есть опасения ...» Панарин сделал неожиданное заявление по плану НХЛ о возобновлении сезона

25 июня 2020, 22:55
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ.

— Я очень жду плей-офф за «Рейнджерс», — написал Панарин. — У меня есть опасения не только за здоровье игроков и их семей, но и о долгосрочном процветании НХЛ. В течение почти двух десятилетий игроки защищали доходы владельцев путем условного уменьшения зарплаты, в том числе на протяжении всего кризиса из-за пандемии, даже несмотря на то, что капитал владельцев продолжает расти в геометрической прогрессии. Пришло время исправить ситуацию с эскроу.

Мы, как игроки, не можем возобновить игры, не имея уже заключенного соглашения. Кроме того, я знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф продолжается. Я искренне желаю, чтобы мои товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить игры на домашней арене и вернуть рабочие места и экономические возможности в Нью-Йорк для фанатов и всех жителей Нью-Йорка.

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