«У меня есть опасения ...» Панарин сделал неожиданное заявление по плану НХЛ о возобновлении сезона

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о возобновлении сезона НХЛ.

— Я очень жду плей-офф за «Рейнджерс», — написал Панарин. — У меня есть опасения не только за здоровье игроков и их семей, но и о долгосрочном процветании НХЛ. В течение почти двух десятилетий игроки защищали доходы владельцев путем условного уменьшения зарплаты, в том числе на протяжении всего кризиса из-за пандемии, даже несмотря на то, что капитал владельцев продолжает расти в геометрической прогрессии. Пришло время исправить ситуацию с эскроу.

Мы, как игроки, не можем возобновить игры, не имея уже заключенного соглашения. Кроме того, я знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф продолжается. Я искренне желаю, чтобы мои товарищи по команде и я могли тренироваться и проводить игры на домашней арене и вернуть рабочие места и экономические возможности в Нью-Йорк для фанатов и всех жителей Нью-Йорка.