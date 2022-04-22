Панарин признан первой звездой матча с «Айлендерс»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Рейнджерс» (3:6). Все трое были выбраны из состава победителей.

Превой звездой матча признан российский нападающий Артемий Панарин. Он отметился четырьмя голевыми передачами и побил рекорд Уэйна Гретцки.

Второй звездой стал форвард Эндрю Копп, который оформил хет-трик. Замкнул тройку защитник Адам Фокс, на счету которого три голевые передачи.