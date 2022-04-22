Панарин обошел Гретцки по голевым передачам за один сезон в «Рейнджерс»

«Рейнджерс» после двух периодов выигрывает у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился четырьмя голевыми передачами. Он достиг отметки в 74 ассиста в этом сезоне.

Таким образом, Панарин вышел на третье место в истории «Рейнджерс» по голевым передачам за один сезон. 30-летний россиянин обошел Уэйна Гретцки (сезон-1996/97), Марка Мессье (сезон-1991/92) и Брайана Лича (сезон-1990/91), которые за один сезон делали по 72 ассиста.

Лидирует по числу голевых передач за один сезон в истории «Рейнджерс» Брайан Лич, который в сезоне-1991/92 сделал 80 ассистов. На втором месте идет Сергей Зубов — 77 передач в сезоне-1993/94.