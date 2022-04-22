Кучеров забросил 20-ю шайбу в этом сезоне

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто». После двух периодов счет 4:0.

На 16-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Он помог своей команде реализовать большинство.

Для Кучеров этот гол стал 20-м в этом сезоне. Ранее в этой встрече он также отметился голевой передачей.