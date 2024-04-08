Панарин превзошел Овечкина и Малкина по лучшей результативности за сезон в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Теперь на счету 32-летнего россиянина 114 (46+68) очков. Он превзошел по лучшему сезону по очкам форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (112 очков, сезон-2007/08) и форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина (113 очков, сезон-2008/09).

Для Панарина текущий сезон является лучшим по набранным очкам. В сезоне-2021/22 форвард набрал 96 (22+74) очков.