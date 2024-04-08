«Рейнджерс» обыграли «Монреаль», Панарин набрал четыре очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе хозяев 4 (1+3) очка набрал Артемий Панарин, 3 (2+1) очка у Мики Зибанежада, еще по голу забили Крис Крайдер и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 броска из 29. У «Канадиенс» отличились Коул Кофилд и Алекс Ньюхук.

В текущем сезоне Панарин провел 78 матчей, в которых набрал 114 (46+68) очков.

После этого матча «Рейнджерс» со 110 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 70 очками — на 15-й строчке.