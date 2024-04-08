Панарин в матче с «Монреалем» забросил 46-ю шайбу в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

32-летний россиянин забросил шайбу на 47-й минуте и сделал счет 2:1. Также на его счету две результативные передачи.

На данный момент на счету Панарина 114 (46+68) очков в 78 матчах сезона.