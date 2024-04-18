Панарин — о плей-офф НХЛ: «Я ощущаю давление не только на себя, но и на всю команду»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей готовности к Кубку Стэнли-2024.

«Чувствую себя отлично, но впереди нас ждет главный момент сезона. Мне нужно забыть о регулярном чемпионате и быть готовым к плей-офф и к тем эмоциям, которые с ним связаны», — цитирует Панарина Lohud.

Также он ответил на вопрос, чувствует ли на себе дополнительную ответственность в преддверии старта плей-офф НХЛ.

«Я ощущаю давление на всю команду. Мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это не только личное давление на одного меня», — добавил хоккеист.

Панарин признан лучшим игроком «Рейнджерс» в этом сезоне. В активе 32-летнего форварда 120 (49+71) очков в 82 матчах. Он стал четвертым российским игроком, набравшим 120 очков за один регулярный чемпионат НХЛ.

«Рейнджерс» одержали победу в регулярном чемпионате-2023/24. В первом раунде плей-офф НХЛ команда встретится с «Вашингтоном».