Российский форвард «Питтсбурга» Малкин вышел на 34-е место по голевым передачам в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на 34-е место по результативным передачам в НХЛ.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:5) россиянин набрал 2 (1+1) очка. Таким образом на счету форварда стало 798 голевых передач. По этому показателю он обошел Яри Курри.

В текущем матче 37-летний Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» занял десятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.