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Сегодня, 17:35

Фетисов: «Надеюсь, что доживу до момента, когда у нас в любом из городов будет полтора миллиона благодарных команде за Кубок»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о победе в Кубке Стэнли с «Детройтом» в 1997 году.

«Тогда это был первый Кубок Стэнли для команды за 40 лет. Люди столько времени ждали этого события. Целую неделю проходили благотворительные акции. Детройт стоял на ушах. Во время парада было полтора миллиона человек! Надеюсь, что доживу до того момента, когда у нас в любом из городов будет полтора миллиона благодарных команде за Кубок людей, которые будут рукоплескать хоккеистам», — сказал Фетисов «СЭ».

На данный момент Фетисов занимает пост первого заместителя председателя комитета по экологии Государственной думы РФ.

После завершения карьеры игрока Фетисов с 1998 по 2002 год работал ассистентом главного тренера в «Нью-Джерси».

Томас Бах. «При встрече припечатал бы Баха к борту, как это принято у хоккеистов». Откровенный Фетисов

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
Вячеслав Фетисов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 81 51 30 108
3 Колорадо 81 49 32 105
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 81 39 42 88
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 81 23 58 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 104
3 Вегас 81 45 36 98
4 Лос-Анджелес 81 43 38 97
5 Калгари 81 37 44 79
6 Сиэтл 81 33 48 79
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 81 19 62 47
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
18.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 6 : 4
18.04 02:00
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 4
18.04 04:30
Даллас – Сент-Луис
 2 : 1 Б
18.04 05:00
Аризона – Эдмонтон
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 81 144
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 81 138
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 132
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 81 69
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 82 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 80 56
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 16 1.84

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