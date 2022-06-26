Панарин отказался от интернета из-за обсессивно-компульсивного расстройства

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что столкнулся с проблемами с психическим здоровьем. По словам 30-летнего россиянина, он не пользуется смартфоном и другими девайсами.

«Пользуюсь обычным кнопочным телефоном, — цитирует Панарина РИА Новости. — «Бабушкафон», «раскладушка» классическая. Но современная. После отказа от использования девайсов мир теперь видится чище и без навязанного мнения извне вроде всяких блогеров. В итоге случилось ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство), знаете же про такое? Закончил со всей этой кашей, которая варится в YouTube. Буду скворечники делать».

Хоккеист назвал отказ от интернета освобождением.

«Как прийти к этому? Ну, как фляга свистеть начинает, то легко. Отказ от интернета в таком случае выходит как облегчение. Сейчас испытываю полное удовольствие. Не было ли ломки и желания воспользоваться интернетом? Да какая ломка! Я кайфовал. Будто освободился», — заявил Панарин.

Нападающий «Рейнджерс» стал четвертым бомбардиром команды в текущем плей-офф НХЛ. Форвард сыграл 20 матчей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 16 (6+10) очков.