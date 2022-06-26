Кожевников об Овечкине: «Наконец-то в футбольной сборной будет хороший нападающий»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в футбольном матче в составе московского «Динамо».

«Можно сказать о Саше, что талантливый человек талантлив во всем. Если что случится, то будет играть в футбол за «Динамо». Да и наконец-то в футбольной сборной будет хороший нападающий! Нужно будет выкупить у «Вашингтона». А так... Саша — Молодец! Рад за него», — сказал Кожевников «СЭ».

В субботу, 26 июня, Овечкин принял участие в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

36-летний спортсмен вывел динамовцев на матч в качестве капитана и провел на поле 11 минут. На 11-й минуте нападающий «Вашингтона» забил гол. Также в составе «Динамо» во втором тайме отличились Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.