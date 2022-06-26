Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин назвал ерундой слухи о том, что у него случился конфликт с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым.

«Не помню, что сказал Кучеров во время последней церемонии рукопожатия. Я в тот момент был подрасстроен. Что сказал ему я в апреле 2019 года? Вот интернет делает большие вещи. Никита на самом деле пошутил, а многие этого не поняли и посчитали, что он мне всерьез не подавал руку. Увидели в этом какое-то неуважение. Но это ерунда полнейшая и спекуляции, все было в шутку. Мы с Никитой нормально общаемся», — приводит слова Панарина РИА Новости.

В сезоне-2018/19 Панарин в составе «Коламбуса» обыграл «Тампу» в первом раунде плей-офф (4-0). Во время церемонии рукопожатия в трансляцию попал момент, где Кучеров отказывается пожать руку Панарину.

Позднее операторы обратили внимание на рукопожатие двух россиян после финала Восточной конференции сезона-2021/22, в котором «Тампа» обыграла «Рейнджерс» (4-2).