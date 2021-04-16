Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0).

«Очевидно, приятно доминировать в игре. Мы поймали нашу игру, но она была не идеальной. У нас есть некоторые детали, над которыми нужно работать и улучшать в предстоящих очень серьезных играх. Мы в гонке», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В этой встрече 29-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.

«Рейнджерс» с 48 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.