Свечников рассказал, что чувствует себя увереннее после заброшенной шайбы в ворота «Нэшвилла»

Форвард «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

«Очевидно, что когда вы забрасываете шайбу, вы чувствуете себя более уверенно. Но это всего лишь один гол, поэтому я должен продолжать», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин в матче против «хищников» набрал 2 (1+1) очка, забросив впервые с 30 марта.

После этого матча «Каролина» с 60 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» с 49 очками — на четвертой строчке.