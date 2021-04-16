Бэкстрем провел 1000-й матч за «Вашингтон»
07:40
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем провел 1000-й матч за столичный клуб.
33-летний швед всю карьеру в НХЛ провел за «Кэпиталз». За это время он набрал 972 (257+715) очков и стал обладателем Кубка Стэнли. Также он занимает первое место среди игроков «Вашингтона» по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах.
В текущем сезоне на счету Бэкстрема 45 (15+31) очков в 44 матчах.
Congratulations to Stanley Cup champion, Nicklas Backstrom (@backstrom19), on reaching 1??,0??0??0?? GP? pic.twitter.com/WvqVsB3GGT— NHL (@NHL) April 15, 2021
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