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Бэкстрем провел 1000-й матч за «Вашингтон»

07:40
Никлас Бэкстрем. Фото ХК "Вашингтон"
Никлас Бэкстрем. Фото ХК &quot;Вашингтон&quot;
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Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем провел 1000-й матч за столичный клуб.

33-летний швед всю карьеру в НХЛ провел за «Кэпиталз». За это время он набрал 972 (257+715) очков и стал обладателем Кубка Стэнли. Также он занимает первое место среди игроков «Вашингтона» по количеству результативных передач в регулярных чемпионатах.

В текущем сезоне на счету Бэкстрема 45 (15+31) очков в 44 матчах.

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