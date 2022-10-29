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Сегодня, 13:22

Панарин и Зибанежад выбрали необычные наряды для Хэллоуина

Сергей Разин
корреспондент
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Хоккеисты «Рейнджерс» Артемий Панарин и Мика Зибанежад выбрали необычные наряды для Хэллоуина.

30-летний россиянин и 29-летний швед оделись в персонажей популярного в США фильма «Вышибалы».

Артемий Панарин и Мика Зибанежад. Фото Соцсети
Артемий Панарин и Мика Зибанежад.
Фото Соцсети

В текущем сезоне Панарин провел 8 матчей в НХЛ, в которых набрал 12 (4+8) очков.

Артемий Панарин
Мика Зибанежад
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Нью-Джерси 8 5 3 10
3 Каролина 7 4 3 9
4 Питтсбург 8 4 4 9
5 Айлендерс 8 4 4 8
6 Вашингтон 8 4 4 8
7 Рейнджерс 8 3 5 8
8 Коламбус 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 9 8 1 16
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Виннипег 8 5 3 10
3 Колорадо 8 4 4 9
4 Чикаго 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 7 2 5 5
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Ванкувер 9 2 7 6
7 Сан-Хосе 10 3 7 6
8 Анахайм 8 1 7 3
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 01:00
Вегас – Анахайм
 4 : 0
29.10 02:00
Каролина – Айлендерс
2 : 6
29.10 02:00
Коламбус – Бостон
 0 : 4
29.10 02:00
Нью-Джерси – Колорадо
 1 : 0
29.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 5 : 1
29.10 05:30
Аризона – Виннипег
 2 : 3 ОТ
29.10 21:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
29.10 23:00
Флорида – Оттава
 - : -
29.10 23:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 9 7
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
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