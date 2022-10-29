Панарин и Зибанежад выбрали необычные наряды для Хэллоуина

Хоккеисты «Рейнджерс» Артемий Панарин и Мика Зибанежад выбрали необычные наряды для Хэллоуина.

30-летний россиянин и 29-летний швед оделись в персонажей популярного в США фильма «Вышибалы».

Артемий Панарин и Мика Зибанежад. Фото Соцсети

В текущем сезоне Панарин провел 8 матчей в НХЛ, в которых набрал 12 (4+8) очков.