Кузьменко — о шайбе «Питтсбургу»: «Наконец-то забил первый нормальный гол в сезоне»
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко прокомментировал свою третью шайбу в сезоне в ворота «Питтсбурга» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Я хотел бы порадоваться. Наконец-то, мой первый нормальный гол в сезоне, а то до этого Миллер мне отдавал всегда на пустые ворота (смеется). Конечно, настроение улучшилось, после того как прервали серию поражений, мы стали побеждать. Сейчас мы идем от игры к игре и будем все лучше и лучше. Побеждать на домашнем льду и на этой арене — это лучшее, что я когда-либо испытывал на данный момент.
Почему перестал говорить по-английски? Ох… моя голова так устает. Сначала, когда я приехал в Ванкувер, я был настроен изучать язык каждый день. Но после двух недель моя голова буквально взорвалась, пока не готов изучать английский», — приводит слова Кузьменко Twitter-аккаунт «Ванкувера».
В этом сезоне Кузьменко сыграл 9 матчей в составе команды и набрал 6 (3+3) очков.
«Ванкувер» после семи подряд поражений на старте сезона НХЛ одержал вторую победу подряд. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Запада, набрав 6 очков.
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|4
|4
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|5
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|4
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|8
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|4
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|4
|4
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|4
|3
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|5
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|4
|3
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|6
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|7
|3
|4
|8
|7
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|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
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|И
|В
|П
|О
|1
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|8
|5
|3
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Колорадо
|8
|4
|4
|9
|4
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|29.10
|01:00
|
Вегас – Анахайм
|4 : 0
|29.10
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 6
|29.10
|02:00
|
Коламбус – Бостон
|0 : 4
|29.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|1 : 0
|29.10
|05:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|5 : 1
|29.10
|05:30
|
Аризона – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|29.10
|21:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|29.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|29.10
|23:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
|И
|О
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|6
|1.17
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43