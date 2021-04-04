Палмьери пропустил игру против «Вашингтона» по решению тренерского штаба

Нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмьери в последний момент был исключен из заявки на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона». Форвард был отправлен в запас «в качестве меры предосторожности», сообщает в Twitter журналист Аманда Штейн.

Возможно, в ближайшее время игрок будет обменян в другую команду.

В нынешнем сезоне Палмьери принял участие в 34 матчах и набрал 17 (8+9) очков.