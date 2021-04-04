Две голевые передачи Наместникова помогли «Детройту» победить «Тампу»

«Тампа» уступила «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Две голевых передачи в составе победителей сделал российский нападающий Владислав Наместников.

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«Тампа-Бэй» — «Детройт» — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Ларкин — 7 (бол., Эрне, Гронек), 19:47 — 0:1. Филппула — 3 (Гленденинг, Наместников), 36:05 — 0:2. Расмуссен — 2 (Юос, Манта), 36:34 — 0:3. Стаал — 3 (Манта), 38:58 — 0:4. Хедман — 7 (Стэмкос, Фут), 44:12 — 1:4. Хелм — 2 (п.в., Гленденинг, Наместников), 54:19 — 1:5.

Вратари: Гибсон (53:46 — 54:19, 54:56) — Грайсс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (7+8+13) — 18 (5+9+4).

Наши: Сергачев (22.07/2/-3) — Наместников (15.56/1/+2).

4 апреля. Тампа. Amalie Arena.