НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 4 и 5 апреля
16:00
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в регулярном чемпионате НХЛ состоится 6 матчей.
4 апреля, воскресенье
«Тампа-Бэй» — «Детройт» (19.00)
«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (22.00)
5 апреля, понедельник
Матч «Виннипег» — «Ванкувер» перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Кэнакс».
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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