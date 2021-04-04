НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 4 и 5 апреля

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в регулярном чемпионате НХЛ состоится 6 матчей.

4 апреля, воскресенье

«Тампа-Бэй» — «Детройт» (19.00)

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» (22.00)

5 апреля, понедельник

«Флорида» — «Коламбус» (0.00)

«Каролина» — «Даллас» (2.00)

«Анахайм» — «Аризона» (4.00)

«Калгари» — «Торонто» (4.00)

Матч «Виннипег» — «Ванкувер» перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «Кэнакс».

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.