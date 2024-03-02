Овечкин забросил 839-ю шайбу в НХЛ

«Вашингтон» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». На 5-й минуте второго периода счет стал 1:2.

Шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 17-м в текущем сезоне.

Всего на счету 38-летнего россиянина теперь 839 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он располагается на 2-й строчке. Лидирует Уэйн Гретцки — 894 гола.